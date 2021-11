Le Séville FC s'est imposé 2-0 face à Wolfsburg, mardi en Andalousie, et repasse troisième du groupe G aux dépens de son adversaire du jour, à deux points du leader Lille à l'issue de la 5e journée de Ligue des champions. A une journée de la fin de la phase de poules, l'issue du groupe reste incertaine puisque derrière Lille (8 points), Salzbourg (7 pts), Séville (6 pts) et Wolfsburg (5 pts) se tiennent en deux points. Les Sévillans sont tout de même en meilleure posture qu'avant le match, et ils le doivent en grande partie à un excellent début de match. Ils ont pris d'entrée les commandes de la partie, en ouvrant le score grâce à une tête de Juan Jordan sur un superbe centre d'Ivan Rakitic (12e). Les Loups de Wolfsburg n'ont pas tardé à réagir par Lukas Nmecha, dont la frappe à l'entrée de la surface a été détournée de façon un peu hasardeuse par Yassine Bounou sur la barre transversale (23e).

Après l'ouverture du score, Séville a baissé d'intensité, ne se procurant que quelques occasions: Jordan a ainsi manqué de peu son contrôle après une superbe ouverture depuis son camp d'Acuna (35e), puis Papu Gomez a frappé trop mollement après s'être faufilé entre les défenseurs de Wolfsburg (60e), avant que Gonzalo Montiel ne s'y essaie à son tour (72e). Les Allemands se sont eux montrés trop brouillons pour espérer égaliser et c'est finalement Rafa Mir qui est parvenu à doubler la mise pour Séville au bout du match (90e+7). Les hommes de Julen Lopetegui obtiennent une victoire qui leur permet de rester dans la course à la qualification aux huitièmes de finale, avant de se déplacer à Salzbourg pour l'ultime journée, le 8 décembre.