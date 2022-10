Rabiot a porté la Juve sur ses épaules. Sur le premier but, il a récupéré le ballon devant la surface israélienne puis s'en est allé à toutes jambes reprendre la délicieuse passe en profondeur d'Angel Di Maria pour ouvrir la marque sous la barre (35e). En fin de match, alors que les Israéliens poussaient après être revenus à 2-1, c'est encore le Français qui s'est détendu au premier poteau pour prolonger dans le but un corner de l'Argentin et mettre la "Vieille dame" à l'abri (83e). Ces premiers buts de l'international français depuis mai 2021 avec le maillot de la Juve sont à chaque fois arrivés au bon moment. D'abord quand le Maccabi prenait peu à peu confiance après vingt premières minutes prudentes puis quand il poussait pour tenter l'exploit face à cette Juventus rattrapée par sa fébrilité.

Plus sereine après l'ouverture du score, la Juve semblait pourtant avoir plié la rencontre à la reprise grâce à Dusan Vlahovic, sur la troisième passe décisive du soir de Di Maria. Malheureux en début de match (11e, 13e), le Serbe n'avait cette fois pas raté l'opportunité (50e). Vlahovic a ensuite été tout près d'en marquer d'autres, sur deux autres caviars de l'Argentin, mais il a buté sur le gardien (59e) puis était hors-jeu de très peu (64e). Le Maccabi a profité de ces ratés pour relancer le match par Din David qui, à peine entré en jeu, a profité d'une sortie ratée du portier turinois Wojciech Szczesny (75e).

Juste après, Omer Atzili a frôlé l'égalisation en trouvant le poteau (80e) face à une Juventus redevenue fragile d'un seul coup, rattrapée par la peur de se rater encore après les revers initiaux contre le Paris-SG (1-2) et Benfica (1-2). Si Rabiot a su jaillir pour assurer ces trois premiers points, la position de la Juventus reste très précaire en C1, avec une troisième place à quatre points du Paris-SG et du Benfica, coleaders de la poule. Pour espérer pouvoir se mêler à la bataille pour les 8e, les Turinois devront de nouveau faire le plein en Israël la semaine prochaine, avec l'espoir de remonter le Benfica lors du retour au Portugal le 25 octobre. Une possible "finale" que le grand absent bianconero Paul Pogba, présent en tribunes, a sans doute très envie de jouer.