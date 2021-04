Le Paris Saint-Germain s'est offert le scalp du Bayern Munich. Huit mois après avoir perdu en finale de la Ligue des champions face aux Bavarois (0-1), les Parisiens ont pris une belle revanche en dominant leurs adversaires en quarts de finale. Malgré le revers au Parc des Princes concédé ce mardi (0-1), les hommes de Mauricio Pochettino l'ont emporté à la faveur de leur victoire à Munich (2-3). Les voilà désormais en demi-finale de la compétition, pour la troisième fois de leur histoire.

Et grâce à cela, le Paris Saint-Germain n'est plus qu'à une longueur du record détenu jusqu'à présent par l'AS Monaco. Le club du Rocher est le club de Ligue 1 ayant disputé le plus de demi-finales de Ligue des champions avec quatre participations. Si le club de la Capitale poursuit sur sa lancée les prochaines saisons, nul doute qu'il finira par égaler, et pourquoi pas dépasser, le record monégasque.