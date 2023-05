Olivier Giroud et le Milan AC veulent retrouver la finale de la Ligue des Champions, eux qui n'ont plus connu ce stade de la compétition depuis 2007 et l'année de leur dernier sacre. Mais pour cela, il faudra venir à bout de l'ennemi, à savoir l'Inter Milan. Les deux clubs vont s'affronter au cours de deux matchs et ces deux derbys promettent beaucoup. Le premier aura lieu ce mercredi soir et pour ce derby au sommet, Olivier Giroud aborde le match avec de grandes ambitions. Vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea en 2021, l'attaquant français veut gagner une seconde C1.

"Nous devons tous être prêts et à 110%."

Se confiant devant les médias, Giroud a déclaré : "J’ai encore la même motivation qu’un jeune joueur. Je suis plus motivé que jamais. C’est une belle opportunité de gagner la Ligue des champions. Un derby, c’est toujours un match spécial, différent. Je suis très fier de cette équipe de Milan. Nous espérons faire quelque chose de grand. On est prêts. Je suis très motivé dans ce genre de match. Nous devons tous être prêts et à 110%." Le meilleur buteur de l'histoire des Bleus (53 buts) en a encore sous la semelle et il compte bien aider les Rossoneri à l'emporter face à l'Inter. Pour rappel, le natif de Chambéry (Savoie) a inscrit 13 buts (dont 5 en C1) et délivré 7 passes décisives en 41 apparitions (toutes compétitions confondues). Il est le meilleur buteur du Milan AC, à égalité avec Rafael Leao, cette saison et Stefano Pioli comptera donc bien évidemment sur lui.