Chelsea a confirmé sa suprématie sur l'AC Milan, réduit à dix pendant plus de soixante-dix minutes, en s'imposant à San Siro (2-0) mardi en Ligue des champions pour prendre la tête du groupe E et se rapprocher de la qualification pour les 8e de finale. Les "Blues", après leurs débuts difficiles en C1 ayant coûté sa place à Thomas Tuchel, se sont totalement replacés grâce à leurs deux nets succès en moins d'une semaine contre les "Rossoneri" (3-0 à l'aller à Stamford Bridge). Ils comptent un point d'avance sur le RB Salzbourg et trois sur Milan et le Dinamo Zagreb dans un groupe encore ouvert à deux journées du terme. Avec l'appui des quelque 70.000 spectateurs de San Siro, et sous les yeux d'Andriy Shevchenko, qui a joué pour les deux clubs, Milan avait promis de montrer que la claque de l'aller n'était qu'un accident et qu'il pouvait faire jeu égal avec les Londoniens.

Leurs espoirs ont duré à peine plus d'un quart d'heure, le temps pour le défenseur milanais Fikayo Tomori, pur produit du centre de formation des Blues, d'attraper par l'épaule Mason Mount dans la surface: penalty pour Chelsea et carton rouge - très sévère - pour le défenseur central des Rossoneri! L'Italien Jorginho, celui qui a largement contribué à priver la Nazionale de Coupe du monde au Qatar en ratant deux penalties contre la Suisse lors des qualifications, n'a cette fois pas manqué la cible face au virage des ultras milanesti (21e).

Mount premier rôle

Dans une rencontre devenue tendue, avec des cartons jaunes pleuvant de part et d'autre, Milan a eu l'occasion de revenir rapidement mais Olivier Giroud a manqué le cadre de la tête (27e). Ce match à peine commencé semblait déjà fini quelques instants plus tard quand Chelsea a pris le large sur un beau mouvement conclu par Pierre-Emerick Aubameyang, bien servi par Mount (34e). Le gardien rossonero Ciprian Tatarusanu, battu deux fois sans avoir eu grand-chose à faire, a évité le 3-0 juste avant la pause (44e): le titulaire en l'absence de Mike Maignan, blessé à un mollet, s'est bien couché sur une frappe de l'intenable Mount, remplacé à l'entracte après avoir tenu le premier rôle au premier acte.

Qu'espérer pendant les 45 minutes restantes pour ce Milan à dix ? Les Rossoneri n'ont rien lâché, affichant une belle combativité, et sont parvenus à mettre quelques ballons chauds dans la surface anglaise, à l'image de cette frappe partie largement au-dessus de Sergino Dest (60e). Mais pas de quoi réellement faire trembler ces onze Londoniens tenant bien la partie en main, sans réussir toutefois à mettre un troisième but. Connor Gallagher a trouvé le petit filet (49e) puis Aubameyang les gants de Tatarusanu (54e). Eiminé l'an dernier dès la phase de poules, Milan va devoir s'employer pour faire mieux cette saison, première du nouveau et ambitieux propriétaire américain RedBird. Un nouveau mini-championnat de deux journées commence pour tenter d'aller chercher la deuxième place, derrière un Chelsea désormais bien parti pour prendre la première.