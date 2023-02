En Allemagne, les joueurs de Pep Guardiola ont finalement concédé un match nul 1 but partout face aux hommes de Marco Rose et les Skyblues devront cravacher au match retour à l'Etihad Stadium dans trois semaines. Car après une première mi-temps où City n'aura eu aucun souci, les champions d'Angleterre en titre ont eu beaucoup plus de mal en seconde période et Leipzig en a profité pour égaliser et ainsi s'offrir un très bon match nul.

Du côté de Manchester City, c'est Riyad Mahrez qui avait ouvert le score peu avant l'heure de jeu après une récupération de Jack Grealish. Tandis que Leipzig n'a eu aucun tir dans le premier acte, les Allemands sont revenus avec plus de puissance et d'envie en seconde période. Et c'est finalement Josko Gvardiol qui a égalisé sur un corner. On peut noter un Erling Haaland invisible ce soir et qui aura eu une rencontre avec très peu de ballons à toucher pour lui. Le match retour sera très chaud en Angleterre et Leipzig pourrait réaliser un énorme coup en sortant les Cityzens.