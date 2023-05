Le suspense reste entier après la confrontation aller en demi-finale de Ligue des Champions opposant le Real Madrid et Manchester City. À domicile, le tenant du titre a été tenu en échec par le club anglais dans une partie qui a eu du mal à s’emballer (1-1). Positionnés en bloc bas, les Madrilènes ont d’abord laissé le contrôle du jeu aux Cityzens. Ces derniers ont buté à plusieurs reprises sur un Thibaut Courtois impeccable ce mardi soir. C’est finalement la Casa Blanca, contre le cours du jeu, qui allait ouvrir la marque grâce à l’inévitable Vinicius Jr (1-0, 36e). Le Brésilien profitait d’un beau mouvement initié par Eduardo Camavinga pour inscrire son 7e but de la saison en Ligue des Champions et permettre au Real de rentrer aux vestiaires en tête (1-0, M-T).

City peut croire encore en ses chances

Dans le second acte, les hommes de Pep Guardiola se découvraient pour égaliser, laissant des espaces aux contre-attaques madrilènes. Mais à l’image de Karim Benzema (51e), les locaux ne trouvaient pas le cadre. Dominateurs, Manchester City va finalement revenir dans la partie grâce à son métronome Kevin de Bruyne. Bien servi par Ilkay Gündogan, l’international belge ajustait Thibaut Courtois d’un superbe pointu du droit pour ramener les siens à hauteur des Merengues (1-1, 67e). Sa deuxième réalisation dans la compétition. Malgré une fin de match à l’avantage du Real Madrid, Manchester City conservait ce match nul (1-1) pour s’offrir une “finale” devant son public de l’Etihad Stadium le 17 mai prochain.