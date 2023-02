L'Inter Milan l'a emporté sur la plus petite des marges face au FC Porto. Les hommes de Simone Inzaghi vont pouvoir remercier Romelu Lukaku, entré en jeu en seconde période et qui a endossé la cape du super-héros. L'attaquant international belge a marqué l'unique but du match à la 86e minute, alors que les Portugais ont terminé à 10 après l'expulsion d'Otavio à la 79e minute. Ce match a surtout été marqué par des frictions entre les joueurs, que ce soit entre les adversaires ou entre partenaires du côté de l'Inter. Car André Onana et Edin Dzeko ont eu un échange assez incroyable dans la première mi-temps. Le match aura cependant été très plaisant à suivre et Lukaku permet à l'Inter de prendre une option en vue de la qualification pour les quarts de finale. Mais Porto peut espérer se qualifier avec un match retour à domicile. Ça sera très chaud du côté de l'Estádio do Dragao dans trois semaines.