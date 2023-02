En fin de contrat à l’issue de la saison avec la Casa Blanca, Luka Modric ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Le milieu croate se retrouve désormais concurrencé par les deux jeunes français : Aurélien Tchouameni et Eduardo Camavinga. Carlo Ancelotti n’a d’ailleurs pas hésité à mettre le Ballon d’Or 2018 sur le banc à plusieurs reprises cette saison. Présent en conférence de presse, Luka Modric a réitéré son souhait de rester au Real Madrid. De plus, il est revenu sur la rumeur d’une possible retraite internationale sous la pression du club madrilène.

« Quoi qu’il arrive concernant mon avenir, ma relation avec le Real Madrid ne changera jamais. C’est le club de ma vie. Je veux que le club renouvelle mon contrat parce que je le mérite et non à cause de mon histoire avec le club. Le Real Madrid ne m’a jamais demandé de le quitter. Le club ne fait pas ça. Mon plan avec la Croatie est de jouer la Ligue des Nations. Ensuite, je n’ai rien décidé. Je dois y réfléchir très sérieusement» indique l'ancien joueur de Tottenham.