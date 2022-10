Ligue des Champions

Avant Francfort-Tottenham, programmé dans la foulée mardi, l'OM a remporté un succès essentiel à domicile face au leader du groupe, vainqueur de ses deux premiers matches. Les hommes d'Igor Tudor peuvent enfin souffler avec cette victoire en C1, la 2e seulement sur les 18 dernières rencontres dans la compétition pour le club phocéen (16 défaites). Mais cela était loin d'être gagné au début de la soirée, dans un stade Vélodrome à huis clos en raison des débordements lors de Francfort-OM, et après l'ouverture du score express de Trincao, laissé seul par Jordan Veretout après 51 secondes de jeu...

De quoi agacer très sérieusement Igor Tudor, déjà irrité par le retard des joueurs du Sporting au coup d'envoi décalé d'une vingtaine de minutes, et déçu de voir son latéral droit Jonathan Clauss sortir sur blessure après 32 minutes de jeu. Mais l'entraîneur croate oubliera vite cette entame de rencontre, grâce aux coups de pouce du vétéran espagnol Antonio Adan, gardien triplement fautif.

Le portier du Sporting a d'abord complètement manqué deux dégagements, sanctionnés par Alexis Sanchez (13e) et Amine Harit (16e). Puis il a reçu un carton rouge pour une incompréhensible main hors de sa surface (23e). Et sa doublure Franco Israel n'a pas fait mieux, en ratant sa sortie sur un corner, offrant un but à Leonardo Balerdi (28e), avant de céder devant Chancel Mbemba (85e). Le gardien uruguayen a désormais la pression: en l'absence du titulaire Adan automatiquement suspendu, c'est lui qui gardera les cages lisboètes le 12 octobre au match retour...