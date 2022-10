Ligue des Champions

Les Olympiens joueront leur avenir européen mardi prochain à domicile contre Tottenham. L'OM a encaissé un premier but dès la troisième minute par le Japonais Daichi Kamada, a égalisé par Matteo Guendouzi (22e) puis encaissé un second but cinq minutes plus tard par l'attaquant français et ancien nantais Rendal Kolo Muani.