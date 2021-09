Liverpool, actuel leader de la Premier League, n'a pas eu à forcer son talent pour humilier (5-1) le FC Porto au stade du Dragon, mardi en deuxième journée du groupe B de la Ligue des Champions. Dès la première période, Mohamed Salah (18e) puis Sadio Mané (45e) ont mis les "Reds" sur la voie d'une victoire tranquille. Salah s'est ensuite offert un doublé au retour des vestiaires (60e), tout comme Firmino (77e, 81e). Entretemps, Mehdi Taremi avait réduit le score (74e). Fort de ce succès, Liverpool garde sa place de leader du groupe B avec six points, à deux longueurs de l'Atlético Madrid (2e) qui est allé gagner sur la pelouse de l'AC Milan (2-1).

D'abord gênés par Porto au milieu de terrain au cours du premier quart d'heure, les hommes de Jürgen Klopp se sont libérés avec l'ouverture du score. Mohamed Salah a poussé le ballon au fond des filets (18e, 1-0) en profitant d'un contrôle manqué de Zaidu, à la suite d'une frappe de Curtis Jones difficilement repoussée par le gardien des "Dragons" Diogo Costa. Dès lors, Liverpool est apparu bien plus conquérant en obligeant le FC Porto à se recroqueviller dans sa moitié de terrain. Sadio Mané a profité d'une mauvaise sortie du gardien portugais sur un centre de James Milner pour marquer sans opposition et faire le break (45e, 2-0).

En seconde période, les "Reds" ont poursuivi leur domination. C'est logiquement que Salah a donné des airs de correction à la victoire anglaise en reprenant du pied gauche et libre de tout marquage une passe de Curtis Jones au bout d'une contre-attaque (60e, 3-0). Néanmoins, Liverpool a concédé un but sur la seule véritable occasion de Porto, Mehdi Taremi reprenant bien de la tête un centre de Fabio Vieira pour sauver l'honneur (74e, 3-1). Mais les vainqueurs de l'édition 2018/2019 de la Ligue des champions se sont vite repris, Roberto Firmino glissant le ballon dans les cages désertées par Diogo Costa après une sortie loin de ses buts catastrophique (77e, 4-1). Le Brésilien, entré à la 66e minute, a lui aussi inscrit un doublé en profitant d'un ballon contré dans la surface portugaise pour battre Diogo Costa (83e, 5-1) et parachever la ballade des Reds dans le nord du Portugal.