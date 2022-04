Villarreal a puni le Bayern, au grand dam de Julian Nagelsmann. L’entraîneur munichois a vu son équipe buter mardi devant un Sous-Marin Jaune quasi insubmersible, malgré une attaque-défense digne d’une séance d’entraînement. Le nul arraché par un but du remplaçant Chukwueze à la 88e minute (1-1) envoie le club espagnol, vainqueur 1-0 à l'aller, dans le dernier carré de la Ligue des champions pour la deuxième fois de son histoire, après 2006. Les Bavarois avaient été récompensés de leur abnégation au retour des vestiaires par Lewandowski, aidé par le montant gauche de Rulli et une relance imprécise de Parejo (1-0, 52e). Le 13e but en 10 matches de C1 inscrit par le Polonais cette saison n’a pas été suivi d’un deuxième pour les Munichois, qui aurait été sûrement synonyme de qualification, tant les hommes d’Emery n’existaient pas offensivement.

On repense alors à l’occasion de Müller, dont la reprise de la tête a fui de peu le cadre (71e). Plutôt surprenant pour le milieu du Bayern. A tête reposée, les Bavarois pourront s’en vouloir simplement de n’avoir pas été plus justes devant le but adverse, à l'image de ce tir de Coman (76e). Villarreal, en proposant un bloc compact et seulement animé par l'obsession de défendre, a eu raison au final, sans séduire les amoureux d'un football champagne. On en était très loin.