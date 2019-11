On saura bientôt si le but de Jonathan Ikoné, au bout du temps additionnel il y a deux semaines, aura été un bonheur éphémère, ou s'il a permis à Lille de se relancer dans sa campagne de Ligue des Champions. Le vice-champion de France retrouve ainsi Valence ce mardi soir, face à qui il a pris son premier point de la saison en C1 lors du match aller, avec l'obligation de ne pas perdre à Mestalla sous peine d'être au bord de l'élimination (*). "Le coach de Valence dit que c'est une finale. Si ça l'est pour eux, ça l'est aussi pour nous, a lancé Christophe Galtier ce lundi en conférence de presse. Il y a cet objectif de se qualifier en Ligue des champions. Il y a aussi celui de se qualifier en Ligue Europa par la troisième place."

Sur la scène européenne, Lille avait démarré en étant surclassé par l'Ajax (3-0) à Amsterdam. Ensuite, à Pierre-Mauroy, les Dogues avaient cédé contre Chelsea (1-2) avant donc d'accrocher Valence (1-1) au match aller. "On a progressé match après match, observe Galtier. J'espère qu'il y aura encore une progression par rapport à la 3e journée. Il faut un maximum d'intensité sur un maximum de temps, sans freins. Nous devons mettre de la générosité. Je veux que mes joueurs jouent avec culot afin de ne pas avoir de regrets au bout des 90 minutes. La magie de cette compétition fait que l'on doit se sublimer."

Quelles sont les chances du LOSC ?



Après un dernier exercice au-delà des attentes, achevé à la deuxième place de Ligue 1 derrière le PSG, le LOSC est encore à la recherche de l'étincelle en ce début de saison. Les Nordistes n'ont d'ailleurs toujours pas gagné à l'extérieur depuis la reprise, et restent sur deux défaites en déplacement, à Toulouse (2-1) puis à Marseille (2-1). Et pour préparer au mieux cette nouvelle rencontre, Galtier a choisi de retarder au maximum le départ vers l'Espagne, en programmant l'entraînement du jour à Camphin-en-Pévèle. "S'entraîner à Luchin aujourd'hui nous a permis de travailler précisément notre plan de jeu", a expliqué Galtier, avant de préciser: "Il n'y aura pas d'effet de surprise comme il y a pu y avoir à l'aller de part notre tactique." Il y a deux semaines, le coach lillois avait en effet choisi d'innover en délaissant le 4-2-3-1 utilisé depuis le début de saison passée pour un 3-4-2-1 qui avait ensuite bien fonctionné contre Bordeaux (3-0). A Valence, il faudra que ce soit la bonne formule.

(*) Lille ferme la marche dans son groupe avec un point. L'Ajax et Chelsea ont six points, Valence en a quatre.