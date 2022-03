La délocalisation au Stade de France de la finale, le 28 mai, avait nourri les espoirs des clubs français, galvanisés par la perspective de rejoindre l'enceinte de Saint-Denis, préférée au stade de Saint-Pétersbourg sur fond d'offensive russe en Ukraine. Mais le PSG a inexplicablement chuté face au Real Madrid en 8e de finale retour (1-0, 1-3). Et voilà le Losc dos au mur mercredi face au tenant du titre Chelsea qui s'avance avec ses stars, ses deux buts d'avance... et ses doutes extrasportifs après les sanctions britanniques qui frappent son propriétaire russe Roman Abramovitch. "On nous donne moins de 10% de chance de nous qualifier et le Losc répond toujours présent dans ces situations", a lancé mardi l'entraîneur lillois Jocelyn Gourvennec, disant "croire à l'exploit" au stade Pierre-Mauroy. La Ligue 1 en a bien besoin: si Lille chute à son tour, ce serait seulement la troisième fois ces dix dernières saisons que la France n'a aucun représentant en quarts de la Ligue des champions (après 2018 et 2019).

Benzema a renversé le PSG :

Lille sait faire

Un retour aux heures creuses malvenu à l'heure où le football français tente de séduire des fonds d'investissement susceptibles d'investir dans sa filiale commerciale à hauteur de 1,5 milliard d'euros, manne jugée vitale pour remettre les clubs à flot et préparer l'avenir. Reste l'espoir d'un exploit et cela tombe bien, Lille sait faire: les Dogues ont été sacrés champions de France 2021 au nez et à la barbe de l'ogre PSG, ils se sont extraits de la phase de groupes de C1 avec brio malgré un départ raté, et ils n'ont pas été ridicules, loin de là, au match aller contre le champion d'Europe à Stamford Bridge.

"La Ligue des champions est une compétition de légende où il se passe des choses imprévisibles. Il y a de l'émotion, des remontadas et comme il y a un parfum particulier, ça doit nous donner encore plus de force", a asséné Gourvennec. Ce dernier devra néanmoins composer sans son maître à jouer, le Portugais Renato Sanches, touché à une cuisse vendredi lors d'un triste nul contre Saint-Étienne (0-0). Et l'attaque lilloise, poussive ces derniers temps, compte sur un sursaut de l'avant-centre Jonathan David (1 seul but en 10 matches) pour assommer le Goliath londonien.

"Rien à perdre"

"Ils ont tout à gagner et rien à perdre", a estimé l'entraîneur de Chelsea Thomas Tuchel. Pour l'heure, les huitièmes restent un plafond de verre pour Lille, éliminé à ce stade en 2007 lors de son unique incursion précédente (1-0, 1-0 contre Manchester United). Les stars (N'Golo Kanté, Thiago Silva, Romelu Lukaku...) et le vécu européen de Chelsea, deux sacres en C1 (2012, 2021), plaident aussi en faveur des Blues, même si on a davantage parlé des coulisses que du terrain ces derniers jours en Angleterre.

Le club s'est retrouvé dans la tourmente en raison des sanctions imposées par Londres à son propriétaire russe Roman Abramovitch, dont les avoirs ont été gelés en raison de ses relations avec le Kremlin. Le club est contraint de se serrer la ceinture en attendant l'éventuelle arrivée d'un nouveau propriétaire, même si Tuchel assure que "l'humeur est bonne" au sein de l'équipe. De son côté, l'Italie aussi joue pour éviter un zéro pointé: dans l'autre rencontre de la soirée, la Juventus, qui reste sur deux éliminations d'affilée en huitièmes de finale de C1, reçoit à Turin une équipe de Villarreal qui rêve également d'exploit (aller: 1-1).