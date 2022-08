Après un début de saison parfait sur la scène nationale, le Paris Saint-Germain entre dans le vif du sujet avec la prestigieuse Ligue des Champions. Le club de la capitale compte bien assouvir ses ambitions dans cette compétition qui lui a réservé tant de désillusions dans son ère récente. Près de six mois après la désillusion de Bernabeu, Kylian Mbappé et sa bande remettent le compteur à zéro dans ce tournoi, qui reste leur objectif majeur.

Di Maria va revenir au Parc des Princes

Placé dans le chapeau 1, le Paris Saint-Germain n'était pas à l'abri d'un mauvais scénario. Les chapeaux 2 et 3 incluaient plusieurs cadors européens. Et le club de la capitale a hérité de la Juventus Turin, du Benfica Lisbonne et du Maccabi Haifa. Ce premier tour aura donc une saveur particulière pour un certain Angel Di Maria, qui affrontera deux de ses anciens clubs.

La première journée sera disputée les 6 et 7 septembre, tandis que la 6e et ultime journée de ce premier tour aura lieu les 1er et 2 novembre. Les matchs seront donc condensés sur deux mois.