Avec 12 points en quatre matches, soit le maximum possible, les joueurs de Julian Nagelsmann comptent cinq unités d'avance sur l'Inter Milan, qui a concédé le match nul sur la pelouse du FC Barcelone dans le temps additionnel (3-3), et huit sur les Catalans. Ils n'auront besoin que de deux points lors des deux dernières journée, à Barcelone dans deux semaines puis contre l'Inter une semaine plus tard, début novembre, pour se garantir la première place du groupe. Jusqu'à présent, les Munichois survolent leur groupe, avec douze buts marqués en quatre matches et deux encaissés. Ils sont désormais à 32 matches consécutifs sans défaite en phase de groupes de la C1, une série record toujours en cours.

En s'imposant en République tchèque, ils se sont approprié un autre record, anecdotique, en phase de groupes de la C1: onze succès de rang, soit un de mieux que Real et le Barça par le passé. Mercredi, face à une équipe de Plzen limitée pendant les 45 premières minutes, les Munichois ont déroulé grâce notamment à Leon Goretzka, auteur des troisième et quatrième buts du Bayern (25e, 35e), soit son premier doublé en Ligue des champions. Le milieu récupérateur a également délivré une passe décisive à Sadio Mané, lors d'un superbe 1-2 avec le Sénégalais parti sur le côté gauche pour ouvrir le score dès la 10e minute.

Quant à Thomas Müller, capitaine en l'absence de Manuel Neuer (épaule), il a fait honneur à son brassard en marquant (14e) puis a été contraint de sortir dès la 28e minute. Après l'heure de jeu, les Munichois ont souffert et même encaissé leurs deux premiers buts de la saison en C1, par Adam Vlkanova (62e) et Jan Kliment (75e), avant un dernier quart d'heure vécu sous la pression des Tchèques. Impeccables en Ligue des champions depuis le début de la saison, les décuples champions d'Allemagne en titre sont bien moins souverains en Bundesliga: troisièmes à quatre points de l'Union Berlin, le surprenant leader, avec en perspective un choc contre Fribourg (2e). De quoi inciter Julian Nagelsmann à faire tourner son effectif.