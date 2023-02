Demain soir, le choc des 8es de finale aller entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich va avoir lieu du côté du Parc des Princes. Ce match est très attendu des deux côtés et le club de la capitale doit absolument s'imposer après avoir été défait par l'OM en Coupe de France et par Monaco en Ligue 1. Les joueurs de Christophe Galtier se retrouvent actuellement dans le dur et une nouvelle défaite ferait très mal, surtout avant un match retour en Bavière en mars prochain. Forcément, la rencontre va être scrutée de près et les joueurs du PSG devront tout donner afin de se reprendre.

Pour ce match, Galtier va pouvoir compter sur les retours de Lionel Messi, Marco Verratti et surtout Kylian Mbappé. L'attaquant de 24 ans ne devait pas être de la partie, mais il a finalement réussi à revenir plus tôt que prévu. Rien n'indique qu'il sera titulaire demain soir face aux Bavarois, mais sa présence dans le groupe est déjà une très bonne nouvelle pour Galtier.