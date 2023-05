En recul sur la scène européenne depuis une décennie et sa victoire en 2010, l’Inter Milan est à un pas de retrouver la finale de Ligue des Champions. Après avoir remporté le match aller sur les terres de l’AC Milan (0-2), l’Inter reçoit les Rossoneri ce mardi pour le compte de la demi-finale retour de Ligue des Champions. À la veille de cette rencontre cruciale, Simone Inzaghi a tenu des propos très forts en conférence de presse.

"Nous savons que nous devons jouer comme l'Inter"

"Nous savons que demain (mardi) sera l'un des matches les plus importants de l'histoire centenaire de l'Inter. Nous savons à quel point ces matches sont importants pour nous, en tant que club, et pour nos supporters, et nous devrons donc donner le meilleur de nous-mêmes. Nous méritons l'avantage pris à l'aller. Mais en même temps, nous savons que nous devons jouer comme l'Inter, nous devons couvrir le terrain de la meilleure façon possible, en sachant que nous avons une grande équipe en face de nous."