C’est un Bayern Munich diminué qui va se présenter mercredi à son duel contre le PSG. Les Munichois ne pourront pas compter sur leur buteur Robert Lewandowski, et il y a aussi Serge Gnabry qui va devoir manquer ce grand rendez-vous. L’international allemand vient d’être diagnostiqué positif au Covid-19 via un test antigénique après avoir ressenti un mal à la gorge.



Il a ensuite effectué un examen PCR et celui-ci a confirmé le premier résultat. De fait, l'ancien Gunner devra faire une croix sur l’opposition face aux champions de France. Sa présence pour la seconde manche au Parc des Princes est aussi très incertaine.

Choupo-Moting vers une titularisation



Ce mardi, en conférence de presse, Hansi Flick n’a pas donné d’indication concernant les éléments qu’il compte aligner en attaque. Mais, avec les défections enregistrées, il y a de très fortes chances pour qu’Eric Maxim Choupo-Moting, l’ancien parisien, soit présent d’entrée.



A noter que côté parisien, Alessandro Florenzi et Marco Verratti ont aussi été testés positifs au Covid-19. Et leurs forfaits se sont ajoutés à celui de Leandro Paredes, suspendu.