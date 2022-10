Ligue des Champions

En battant sans contestation possible mardi les Glasgow Rangers (2-0), Liverpool termine la phase aller du groupe A avec son sort entre les mains pour la qualification en huitièmes de finale, avant de se rendre dans huit jours en Écosse. La lourde défaite de l'Ajax Amsterdam à domicile contre un Naples qui semble intenable (6-1) permet aux Reds de prendre la 2e place du groupe avec 6 points, trois de moins que les Italiens mais trois de mieux que les Néerlandais. Les années passées, un tel succès aurait été un non-évènement, mais le début de saison des hommes de Jürgen Klopp a été tellement laborieux qu'il y a presque une pointe de soulagement à les voir maîtriser leur sujet à nouveau.

Car il n'y a pas eu photo sur la pelouse d'Anfield, pour cette première confrontation en compétition officielle entre les Reds et les "Gers". Ces derniers, avec une troisième défaite de rang, ont sans doute dit adieu à leurs dernières illusions, au moins en C1. Ils doivent même à leur gardien Allan McGregor, malgré ses 40 ans, de ne pas repartir avec une addition plus salée. Il a notamment refusé à Darwin Nunez, aligné en pointe devant un trio ultra-offensif composé de Mohamed Salah, Diogo Jota et Luis Diaz, un but qui lui aurait sans doute fait le plus grand bien.

Coup franc somptueux

L'Uruguayen, qui semble porter comme un boulet son statut de plus gros transfert de l'histoire des Reds, n'a pas réussi à tromper le vénérable gardien, que ce soit sur des face à face de près (34e, 40e) ou une frappe plus lointaine (43e). Celui-ci a également été l'auteur d'un réflexe incroyable pour dévier au-dessus une frappe puissante de Jota (59e), ou d'une belle parade du bout des doigts à ras de terre face à Mohamed Salah (14e). Fort heureusement pour eux, les Reds ont tout de même trouvé deux fois la faille, dont la première sur un coup-franc somptueux de Trent Alexander-Arnold (1-0, 7e) qui a apporté de l'eau au moulin de ceux qui militent pour sa sélection pour le Mondial au Qatar.

En début de seconde période, un gri-gri de Diaz dans la surface a obligé deux défenseurs bleus à le prendre en sandwich et concéder un pénalty sifflé par Clément Turpin. En force et au centre, Salah a converti la sanction sans trembler (2-0, 53e). Anfield a alors pu entonner "You'll Never Walk Alone", l'hymne que Liverpool partage depuis des décennies avec les rivaux des Rangers, le Celtic, sans qu'on sache bien qui l'a adopté en premier.