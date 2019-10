Le Paris Saint-Germain, vainqueur 4-0 à l'aller à Breidablik, a confirmé jeudi en huitièmes de finale retour de Ligue des champions, en l'emportant 3-1 grâce à un doublé de Huitema (6e, 78e) et un ultime but de Diani (90e+3). Comme les Lyonnaises, les Parisiennes sont donc qualifiées pour les quarts, de même que le Barça, le Bayern, Wolfsburg et l'Atletico, puis très probablement Arsenal et enfin Glasgow ou Bröndby. Le tirage du tableau final aura lieu lundi. Les quarts se disputeront l'année prochaine, les 24 et 25 mars 2020, puis les 1er et 2 avril.