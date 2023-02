Mardi soir, le Real Madrid s'est imposé 5-2 sur la pelouse d'Anfield et a pris une belle option sur la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Les Madrilènes avaient pourtant joué à se faire peur en début de match. Après moins de quatre minutes de jeu, Darwin Nunez avait ouvert le score d'une sublime Madjer après un service de Mohamed Salah. Dix minutes plus tard, Thibaut Courtois a été auteur d'une boulette. Après une passe de Dani Carvajal, il n'a pas réussi à prendre vraiment possession du ballon et a été dépossédé du ballon par Mohamed Salah, qui a propulsé le ballon au fond des filets. Le gardien belge s'est exprimé après la rencontre au micro de Movistar à propos de cette erreur.

"C’est un peu de malchance de se louper comme ça. Le ballon de Carvajal était un peu difficile, j’ai bien contrôlé, mais ensuite je voulais la passer au-dessus de Salah, mais je vois qu’il ne bouge pas. Donc je me suis dit que j’ai du temps pour partir sur la droite, mais le ballon rebondit sur mon genou, et voilà ce n'est pas de chance. Le premier but de Vini nous a fait respirer. Nous savions que nous pouvions leur faire mal en contre et c'est comme ça que nous avons le gagné le match."