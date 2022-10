Le Benfica Lisbonne a battu la Juventus Turin mardi à l’Estadio da Luz (4-3) lors de la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, un résultat qui qualifie le club portugais pour les huitièmes de finale. Le jeune défenseur Antonio Silva, à peine 18 ans, a ouvert le score pour les Aigles (1-0, 17e), mais la Juve a rapidement recollé par l’intermédiaire de Moïse Kean (1-1, 22e). Dans la foulée, Joao Mario a redonné l’avantage aux Portugais sur penalty (2-1, 28e) et Rafa Silva a enfoncé le clou (3-1, 35e). En seconde période, Silva y est allé de son doublé (4-1, 50e) avant un réveil trop tardif des Italiens, d'abord par la réduction du score d'Arkadiusz Milik (4-2, 77e) puis un but signé Weston Mckennie (4-3, 79e). Ce succès, conjugué à la victoire du Paris Saint-Germain face au Maccabi Haïfa (7-2) dans l’autre match du groupe H, qualifie le Benfica et le PSG pour la phase à élimination directe.

Pour sa part, la Vieille Dame se retrouve éliminée dès la phase de poules de la C1, une première depuis la saison 2013/2014. Après une série de corners directs inefficaces, Enzo Fernandez a décidé de jouer à deux avec Joao Mario avant d’adresser un bon centre au coeur de la surface repris victorieusement de la tête par Antonio Silva (1-0, 17e). La Juventus n'a pas tardé à réagir. Sur corner, Dusan Vlahovic a obligé le gardien du Benfica Odisseas Vlachodimos à un bel arrêt et Moïse Kean a bien suivi pour égaliser de près (1-1, 24e).

Réveil tardif

Mais ce but n’a pas refroidi les ardeurs du Benfica qui a tout de suite remis la pression sur les cages turinoises. Au duel avec Fredrik Aursnes, Juan Cuadrado a provoqué un penalty d'une main en pleine surface. Joao Mario n’a pas laissé passer l’offrande en prenant parfaitement le gardien de la Juventus Wojciech Szczesny à contre-pied (2-1, 28e). Virevoltant, Rafa Silva a ensuite coupé un centre à ras de terre signé Joao Mario d’une sublime reprise du talon pour faire le break (3-1, 35e). Mais l’ex-international portugais, qui a annoncé contre toute attente sa retraite internationale en septembre à seulement 29 ans, ne s’est pas arrêté là. Au retour des vestiaires, lancé dans la profondeur par Alejandro Grimado, le milieu offensif s’est fendu d’un subtil ballon piqué du gauche pour battre à nouveau Szczesny (4-1, 50e).

Il a failli s'offrir un triplé (75e) mais sa frappe du gauche a inexplicablement fui le cadre, ce qui a eu pour effet de réveiller la Juventus. Arkadiusz Milik a bien repris du gauche un centre de Samuel Iling-Junior pour redonner espoir aux siens (4-2, 77e) deux minutes avant que Weston McKennie ne réduise un peu plus l'écart après une mauvaise relance portugaise (4-3, 79e). Rafa Silva a ensuite touché le poteau seul au bout d'une contre-attaque (86e) et Matias Soulé a raté le cadre et l'égalisation pour la Juve (89e).