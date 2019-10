Il n’y a pas que les joueurs du PSG qui se sont enflammés pour Kylian Mbappé après son triplé inscrit en à peine plus d’une demi-heure de jeu face à Bruges (5-0), mardi lors de la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des champions.

Il en a été de même, côté brugeois, de Philippe Clément, l’entraîneur des vice-champions de Belgique. Le technicien belge a en effet rendu un hommage appuyé à l’attaquant du PSG, voyant en lui "le meilleur attaquant du monde".

"Je suis fier de la première heure de jeu. Après le 0-2, notre niveau est tombé et le PSG a le niveau pour tuer avec des grands joueurs. Mbappé est pour moi le meilleur attaquant du monde, a-t-il ainsi confié dans des propos rapportés par RTL. Mais je retiens que durant 60 minutes, nous avons bien joué et notre adversaire avait des problèmes avec notre pression. Il n’arrivait pas à jouer son jeu habituel. On doit garder ça pour les prochains matches et corriger des erreurs qui ont été faites contre les meilleurs du monde."