Alors que les Blues menaient déjà 1-0 depuis la 9e minute et une réalisation d'Andreas Christensen, Lukaku, touché à la cheville droite lors d'un contact avec Lasse Nielsen qui a offert un penalty à Chelsea, transformé par Jorginho (2-0, 21e), est ensuite sorti peu avant la demi-heure de jeu en boitant. Vingt minutes après, l'Allemand a cédé sa place pour une blessure musculaire à la cuisse (42e). Un coup dur pour l'entraîneur des Blues, Thomas Tuchel, qui avant la rencontre, avait évoqué la fatigue de ses joueurs, citant notamment l'attaquant belge. "Je crois qu'il a trop joué cet été et avec l'équipe nationale. C'est un athlète incroyable et un tel compétiteur qu'il veut toujours tout donner dans les matches sans lever le pied" avait commenté le technicien allemand pour expliquer le coup de moins bien de sa star, qui n'a plus marqué avec Chelsea depuis cinq rencontres.

Ce sont donc Jorginho (21e, 57e), sur deux penalties, et Kai Havertz (48e) qui ont permis aux Blues de prendre le large face à des Suédois impuissants (0 tir cadré). L'Italien figure parmi les nominés pour le Ballon d'Or 2021. Quant à Havertz, entré à la place de Lukaku, il a inscrit le troisième but anglais à la suite d'une chevauchée de l'autre attaquant remplaçant, Callum Hudson-Odoi. Grâce à ce succès, son deuxième en Ligue des champions cette saison, Chelsea reste deuxième (6 points), à trois points du leader, la Juventus victorieuse en Russie sur la pelouse du Zénith Saint-Petersbourg (1-0). Les Suédois de Malmö, qui n'ont pas encore inscrit le moindre but dans la compétition, mais en ont encaissé onze en trois matches, restent bon derniers avec zéro point au compteur.