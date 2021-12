Chelsea, accroché 3-3 sur terrain du Zénith Saint Petersbourg, a perdu la première place du groupe H de la Ligue des champions, au profit de la Juventus, mercredi lors de la dernière journée de poules. Les hommes de Thomas Tuchel devaient réaliser le même résultat que la Juve pour terminer premiers. Mais si Timo Werner (2e, 85e) et Romelu Lukaku (62e) ont cru donner la victoire aux leurs, les Russes ont égalisé dans les dernières secondes grâce à Magomed Ozdoev. Et les Italiens l'ont eux emporté dans le même temps face à Malmö (1-0). Tuchel a composé un onze de départ largement remanié par rapport à celui de la la défaite (3-2) à West Ham le week-end passé. Mais comme en championnat, la défense jusque-là la plus hermétique de Ligue des champions (un but encaissé avant le coup d'envoi) a montré des faiblesses.

Malgré l'ouverture du score rapide de Werner, ce sont les Russes, assurés avant la rencontre de terminer troisièmes et de jouer la Ligue Europa, qui ont ensuite pris les devants. Et comme West Ham, le Zénith a fait craquer Chelsea à trois reprises, d'abord en égalisant par Claudinho (38e). Quatre minutes plus tard, Sardar Azmoun, servi par Malcom, a donné l'avantage aux locaux. Si les Londoniens ont cru un temps reprendre la première place grâce à Werner, passeur pour Lukaku puis buteur, Ozdoev a récompensé les siens (94e). Et changé le visage du groupe H.