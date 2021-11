Souverain en Premier League, Chelsea se montre un peu moins dominateur sur la scène européenne cette saison. Mais malgré une phase de poules contrastée, le tenant du titre ne devrait pas avoir de problème pour composter son ticket pour les huitièmes de finale. Et il le doit en partie au caractère très hétérogène de sa poule. Car les Blues font bien office d'épouvantail aux côtés de la Juve dans ce groupe. En déplacement à Malmö ce mardi soir, ils n'ont pas livré le match du siècle, mais en ont fait assez pour récolter un troisième succès en quatre matchs et mettre un pied en huitièmes.

Chelsea sans briller

Il a pourtant fallu patienter jusqu'au second acte pour voir Chelsea faire la différence, d'autant qu'un seul petit but a été inscrit dans ce match. Il a été l’œuvre de Ziyech. L'ailier marocain a profité d'une belle combinaison et d'un service aux petits oignons d'Hudson-Odoi pour trouver le chemin des filets (0-1, 56e). Avant et après cela, la bande à Tuchel avait évidemment tenu le ballon dans d'importantes proportions, mais elle avait peiné à trouver des décalages pour forcer le verrou suédois. Havertz, notamment, n'a pas été heureux dans le dernier geste (29e, 78e), au même titre que Pulisic (90e+3). Sans conséquence pour une équipe de Chelsea sure de sa force. Malgré ce service minimum, Chelsea rejoint la Juve en tête du groupe H.