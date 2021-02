Le Bayern grand favori ? Flick tranche !

Tenant du titre, le Bayern Munich a encore la stature du grand favori pour cette édition 2021-22 de Ligue des Champions. En déplacement au Stade Olimpico de Rome pour défier la Lazio en huitièmes de finale aller, le club bavarois n'a pas fait dans le détail, avec un large succès 4-1 qui lui permet quasiment de composter son ticket pour les quarts. Surtout, le géant allemand a encore fait étalage de toute sa puissance, offensive et athlétique. Malgré cela, pas question pour Hansi Flick de basculer dans l'excès de confiance.

Flick refuse le statut de favori

"Nous avons fait une bonne prestation collective. Nous voulions les mettre sous pression, nous nous sommes créé des occasions, nous avons marqué des buts, nous sommes très satisfaits, a expliqué l'entraîneur du Bayern sur Sky Deutschland. La Ligue des Champions est quelque chose de particulier pour nos joueurs, on a vu que chacun était prêt, voulait être présent dès le coup d'envoi, cette victoire est plus que méritée. Si nous sommes les grands favoris ? Non. Il faut d'abord jouer le match retour, nous avons fait un pas de géant vers les quarts de finale, mais il faut jouer les matchs les uns après les autres".