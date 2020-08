Kylian Mbappé, un retour qui change tout

« L'entrée de Kylian Mbappé a donné de l'énergie au PSG. Il a été fondamental, par ses accélérations, le danger qu'il a apporté » reconnaissait Gian Piero Gasperini en conférence de presse à l'issue du quart de finale de Ligue des Champions entre son Atalanta et Paris (1-2). Un aveu qui ressemble à un avertissement pour Leipzig. En demi-finale ce mardi, le club allemand va devoir multiplier les efforts pour contenir un champion du Monde qui fera son retour dans le onze titulaire du PSG. Blessé à la cheville lors de la finale de la Coupe de France, il a fait son retour à la 60eme minute du match contre Bergame malgré les incertitudes qui ont accompagné sa convalescence. En remplaçant Pablo Sarabia, il a métamorphosé le champion de France. Dès ses premières prises de balles, l'attaquant français a prouvé que son entorse à la cheville appartenait au passé. Il n'a eu aucune appréhension et a même su être décisif avec une passe décisive sur le but de la qualification marqué par Eric-Maxim Choupo-Moting. Si Thomas Tuchel peut à nouveau compter sur son meilleur buteur, Mbappé a marqué 30 buts toutes compétitions confondues cette saison, l'entraîneur allemand va surtout réintégrer à son onze titulaire un joueur capable d'apporter le danger en permanence.

Un retour de Mbappé, plusieurs options parisiennes



Contre Leipzig, une équipe qui a l'habitude de jouer haut, Mbappé pourra exploiter à merveille le jeu en profondeur qui lui plaît tant. Les accélérations qui ont fait mal à la Dea pourraient mettre les Roten Bullen en difficulté. Une bonne nouvelle pour le PSG mais aussi ses coéquipiers. Les autres attaquants parisiens, pas toujours inspirés cet été, vont avoir plus d'opportunités avec le retour du natif de Bondy. Ses appels et ses dribbles vont pouvoir fixer les défenseurs adverses pour mettre Mauro Icardi ou Neymar dans des situations où ils pourront retrouver leur efficacité. Ils en ont grandement besoin. En match officiel, le club de la capitale n'a pas marqué le moindre but quand Kylian Mbappé était absent. Un constat qui prouve l'importance de l'ancien monégasque dans l'animation offensive parisienne. Le joueur de 21 ans pourra d'ailleurs profiter de l'expérience acquise dans la Principauté pour ce rendez-vous face au 3eme de Bundesliga. Dans l'effectif parisien, il est un des rares a avoir déjà gouté au dernier carré de la C1. Parmi les titulaires contre l'Atalanta, seuls Keylor Navas, Juan Bernat et Neymar ont déjà eu le droit à cet honneur. A tout point de vue, le retour de Mbappé va apporter ce qu'il faut à ce PSG ambitieux.