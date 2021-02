Koeman : " Je n'ai peur de rien en particulier"

Les principaux points de la conférence de presse d'avant-match du FC Barcelone :

Piqué de retour ?

Jordi Alba, défenseur du FC Barcelone : "C'est une pièce fondamentale de notre équipe. C'est aussi un joueur qui, en dehors du foot, contribue à créer une très bonne ambiance dans le vestiaire. Qu'il joue ou non, c'est une décision qui revient à l'entraîneur. Mais on a aussi d'autres joueurs importants, certes avec moins d'expérience que Gerard (Piqué), mais qui font du très bon travail dernièrement".

Ronald Koeman, entraîneur du FC Barcelone : "Piqué s'entraîne avec le groupe depuis 4-5 jours. On a de bonnes sensations sur son état physique, mais il me reste encore un jour pour décider (s'il jouera ou non). Il est resté un certain temps sur le carreau, donc on en parlera et on décidera demain (mardi). Umtiti et Lenglet ont fait de très bons matches, on peut aussi compter sur eux. Ils ont fait des erreurs, cela fait partie du football, il peut parfois y en avoir. Si l'on veut dominer tactiquement comme on le souhaite, on a besoin de notre défense pour parer leurs qualités individuelles devant. Araujo ne s'est pas entraîné, il ne sera pas là demain (mardi)".

Messi au PSG ?

Jordi Alba : "Même si c'était clair pour moi (l'avenir de Messi), je ne vous le dirais pas ouvertement. Leo l'a dit, il veut faire une grande saison avec le FC Barcelone. Est-ce un manque de respect de parler autant de lui au PSG ? Franchement, on n'y prête même pas attention dans le vestiaire. Les gens en parlent beaucoup, mais le dernier mot, c'est Leo qui l'aura, quand il le voudra. La décision qu'il prendra sera mûrement réfléchie, il choisira ce qu'il pense être le mieux pour lui. Avec Leo, on est plus forts et bien meilleurs. Donc on souhaite qu'il reste au Barça pour de nombreuses années encore, mais il faudra respecter la décision qu'il prendra".

Absence de Neymar

Jordi Alba : "Oui, je ne vais pas vous mentir. Personnellement, je trouve que c'est mieux pour nous que des joueurs comme +Ney+ ne jouent pas en face. C'est une absence importante pour eux, comme celle de Di Maria, qui est aussi un très grand joueur. Mais le PSG a aussi d'autres joueurs d'un niveau similaire. Ca va être une double confrontation serrée, ça va se jouer sur des petits détails".

Koeman : "Pour moi, pour avoir le meilleur match, il faut que les meilleurs joueurs soient là. On ne sait jamais comment va réagir une équipe qui déplore une absence aussi importante que celle de Neymar. J'espère que dans quelques semaines, tous les meilleurs seront là pour savoir vraiment qui est le meilleur. (...) Pour ces matches, c'est important d'avoir tous ses joueurs disponibles. Di Maria et Neymar sont de très grands joueurs pour Paris, comme Ansu Fati, Sergi Roberto ou Philippe Coutinho le sont pour nous. Le calendrier porte grand préjudice à la fraîcheur des joueurs, mais il faut savoir faire avec. Mais je n'ai peur de rien en particulier. J'ai confiance en mes joueurs, on respecte l'adversaire car c'est une équipe forte aussi de par son histoire récente en Ligue des champions".

Duel Messi - Mbappé

Koeman : "C'est un duel entre deux équipes. Dans l'une d'entre elles joue Messi, le meilleur joueur du monde, dont nous aurons besoin à son meilleur niveau pour l'emporter ; et de l'autre côté, c'est presque la même chose pour le PSG, avec un joueur extrêmement rapide qui peut nous compliquer les choses. Mais ça va être un match très intéressant. Pour n'importe quel fan de football, ces deux joueurs sont un régal, il faut le savourer".