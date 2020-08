Le titre acquis dans la douleur, la Juventus Turin a pu faire tourner en cette fin de Serie A pour se reposer avant la Ligue des Champions et un match retour périlleux contre Lyon en 8eme de finale après une défaite (1-0) à l'aller. En conférence de presse, Maurizio Sarri était déjà tourné vers cette affiche prévue le 7 août. « Lyon ? J'ai vu une grande partie de leur match et j'ai été surpris par la condition physique des Lyonnais. Il va falloir qu'on soit bon, il faut qu'on recharge les batteries, plutôt sur le plan mental que physique. Les ressources physiques se retrouvent en quelques jours, c'est plus difficile sur le plan mental. On a un peu débranché sur les derniers matchs, il faut qu'on rebranche pour Lyon », a dans un premier temps expliqué l'entraîneur de la Vieille Dame, au micro de Sky Italia.

« Jeter nos dernières forces dans cette bataille »



Ensuite, c'est en conférence de presse que l'Italien a évoqué la prochaine échéance des siens. « Le match contre Lyon sera compliqué. Ils ont un but d'avance, et nous devons le remonter sur un match disputé en été. Ce sera difficile de jouer à notre meilleur niveau. C'est pour ça que ce sera compliqué. Il faudra jeter nos dernières forces dans cette bataille. J'ai été surpris de les voir très en forme, a d'ailleurs reconnu l'intéressé. Même en prolongation, contre Paris, ils ont été brillants. C'était très impressionnant. Notre souci de défense est survenu après le confinement. Il va falloir régler ça car on ne peut pas prendre autant de buts, surtout avec un score de 0-1. Cela pourrait compromettre tout le match. » Inquiet, Sarri peut tout de même être optimiste à propos de la présence de Paulo Dybala. « Il va plutôt bien, il va retrouver un peu le terrain ce dimanche, on verra bien », a-t-il confié. Une chose est sûre, Lucas Tousart, le buteur du match aller, sera absent vendredi.