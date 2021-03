Cinquante secondes et puis s'en va. Cela n'a peut-être pas été pour lui déplaire, mais Sergio Conceiçao s'attendait peut-être à plus de questions ce mardi, au moment de faire face aux journalistes après la qualification des siens pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Vainqueur de la Juventus avec son équipe du FC Porto, l'entraîneur ne s'est pas vu adresser la moindre question.

Ni la presse italienne, ni même son homologue portugaise n'ont dégainé. Alors que Conceiçao s’asseyait, l'attaché de presse a demandé une première fois : "OK. Bonsoir à tous. Des questions ?" Silence général. "Ceux qui nous suivent sur Zoom, j'aimerais que vous posiez vos questions, je n'en vois aucune." Même silence. "C'est tout ? Bien. Des questions ?" Rien de plus. Et du coup, moins d'une minute après son arrivée, Sergio Conceiçao se voyait libéré par l'attaché de presse en question : "C'est tout. Vous pouvez y aller."