Le PSG peut plier l'affaire. Mardi, le résultat le plus simple sera de s'imposer face au Maccabi Haïfa afin de se qualifier pour les 8ᵉ de finales de la Ligue des Champions (un nul pourrait suffire si la Juve ne gagne pas à Benfica). On ne sait pas encore dans quel système évoluera le club de la capitale, qui a joué avec une défense à 4 face à l'OM (1-0) puis à Ajaccio (0-3), notamment en raison des absences et des suspensions, mais Christophe Galtier n'a pas pour autant oublié la défense à 3 éléments et a tenu à le rappeler en conférence de presse. "Ne pensez pas que l'on a abandonné le système à trois centraux. C'est un avantage d'avoir deux organisations. Cela a bien fonctionné au début puis cela a coincé un peu ces derniers temps pour différentes raisons", a-t-il expliqué dans des propos rapportés par RMC Sport.

Les efforts et le terrain avant l'extra-sportif



Désireux de placer "dans les meilleures conditions" Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, "des joueurs que tout entraîneur rêverait d'avoir", Galtier a mis en exergue l'importance des efforts, peu importe le système de jeu utilisé. "On a joué deux matchs dans cette organisation (à 4 défenseurs, ndlr). Mais peu importe l'organisation, il faut beaucoup courir. Même si demain, nous devions jouer dans cette organisation, nous avons toujours besoin des efforts des uns et des autres", a-t-il affirmé. Presnel Kimpembe et Nuno Mendes sont eux de retour dans le groupe du club de la capitale pour ce match.

Pas surpris par la qualité du Maccabi, une formation "bien organisée, alerte et percutante", le natif de Marseille a esquivé un sujet sur les chiffres du contrat astronomique de Kylian Mbappé, préférant se focaliser sur le sportif. "C'est de l'extra-sportif et cela ne me concerne pas. Je suis concentré sur la gestion de mon groupe. Malheureusement il est encore sorti quelque chose et on n'aura pas la surprise mardi matin, quoi que... On se concentre uniquement sur le terrain". Dans un communiqué officiel (et retranscrit par RMC), le PSG s'est montré ferme. "Suite à l’article sensationnaliste publié hier au sujet du Club et l’un de ses joueurs, le Paris Saint-Germain s’inscrit en faux contre le récit et les détails allégués. Le timing de publication interroge à quelques heures d’un important match de Ligue des Champions".