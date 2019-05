Alors qu’il avait été très critiqué par les fans de Liverpool, où il a évolué de janvier 2011 à mai 2014, pour sa joie très démonstrative après son but mercredi dernier au Camp Nou lors de la demi-finale aller de la Ligue des Champions entre le Barça et les Reds (3-0), Luis Suarez, présent en conférence de presse lundi, à la veille de la deuxième manche, a (bien) préparé son retour.

Dans l’avion emmenant les Catalans dans le nord de l’Angleterre, l’attaquant uruguayen a d’abord pris une photo du mythique stade de Liverpool, qu’il a publiée sur Instagram avec la légende suivante : "Anfield, je suis excité de te revoir." Avant d’évoquer en longueur devant les médias ce retour très "spécial" pour lui, l’ancienne idole d’Anfield.

J’ai un énorme respect pour les supporters

"Je serai toujours reconnaissant de la manière dont j’ai été reçu ici. Je garde un très bon souvenir de mon passage à Liverpool. J’ai un énorme respect pour les supporters. C’est vraiment leur 12e homme, et comme s’ils avaient un joueur en plus. Et si je marque contre Liverpool à Anfield, je ne célébrerai pas de la même façon", a-t-il ainsi assuré.

L’ancien Red a par ailleurs admis que lui et ses coéquipiers avaient "appris de (leurs) erreurs", eux qui avaient été éliminés en quarts de la finale de la compétition l’an dernier malgré, là-aussi, un avantage de trois buts acquis à l’aller contre la Roma (4-1 ; 0-3): "On était trop détendus. Si tu déconnectes juste 30 secondes, ils peuvent marquer et ça enflamme le public. On doit en être conscient pour que cela ne se reproduise plus."