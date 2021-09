La défaite contre Benfica en C1 mercredi soir (0-3) a laissé Ronald Koeman au bord du gouffre à Barcelone, mais l'entraîneur néerlandais a fait savoir qu'il se sentait soutenu par ses joueurs. Sergio Busquets et Frenkie de Jong ont tous deux pris la parole au lendemain de l'humiliation à Lisbonne pour défendre l'ancien entraîneur d'Everton, mais cela n'intéressera guère les supporters qui regardent la saison imploser.

"L'équipe a bien joué"



"Je me sens soutenu par mes joueurs et leur attitude", a déclaré Koeman lors de sa conférence de presse d'après-match. "Je ne peux que commenter mon travail avec l'équipe. Je ne sais pas pour le reste, je ne sais pas pour le club." Malgré la lourde défaite, Koeman a cherché à tirer quelques points positifs de la soirée, suggérant que son équipe a bien joué jusqu'au deuxième but de Benfica. "Le résultat final est difficile à accepter, ce n'est pas le résultat que nous avons vu sur le terrain", a-t-il confirmé. "Je pense que l'équipe a bien joué jusqu'au 2-0, nous avons eu des occasions très claires de marquer."



Le Barça coule au Portugal :