Le Paris Saint-Germain a réalisé une grande performance pour s’imposer à Manchester en 8e de finale aller de la Ligue des champions (0-2). "Il fallait de la qualité avec des grands joueurs, de l’expérience et la mentalité pour ce genre de matches. On a eu tout ça aujourd’hui", a expliqué Julian Draxler en zone mixte.

Mais le milieu de terrain allemand ne considère pas pour autant que le travail est terminé. "On sait que ce n’est pas fini. On a joué ici, on a gagné, c’est déjà très très bien mais il faut finir au Parc des Princes. Il ne faut pas oublier que l’équipe de Manchester est également capable de faire de grandes choses, c’est pour ça que ce n’est pas fini", a-t-il ajouté.