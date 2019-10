Lille a buté sur Chelsea, mercredi lors de la 2e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions (2-1). Une victoire logique pour beaucoup mais pas forcément pour Ngolo Kanté qui considère que Chelsea n'a pas su se mettre à l'abri suffisamment rapidement.

"On s’améliore, on a encore besoin d’un peu de temps pour tuer les matches, pour avoir des matches un peu plus confortables. On s’est fait peur, Lille aurait pu marquer d’autres buts te l’emporter, on a encore du boulot", a en effet expliqué le milieu de terrain international des Bleus.