Chelsea - Giroud, les mots très forts de Tuchel !

Abonné au banc durant le passage de Frank Lampard, Olivier Giroud prendra-t-il du galon avec Thomas Tuchel ? Il faudra encore attendre pour le voir. Car l'avant-centre français avait déjà signé un quadruplé en fin d'année dernière sous la direction du technicien anglais, sans que cela ne suffise pour changer son statut. Mais ses premiers pas avec l'ancien entraîneur du PSG sont idylliques. Ce mardi, le champion du monde a frappé très fort en permettant au club londonien de décrocher un précieux succès grâce à superbe retourné acrobatique.

"Il s'entraîne comme un jeune de 24 ans !"

Thomas Tuchel n'est pas bluffé, mais épaté par son attaquant. « Si vous le voyez tous les jours, vous ne pouvez pas être surpris ! Son corps est en forme, son physique est de haut niveau. Il apprécie chaque jour d'être un joueur de football professionnel. Il s'entraîne comme un jeune de 24 ans. C'est un garçon qui est un bon mélange de sérieux et de plaisir à l’entraînement», a lancé le technicien allemand en conférence de presse.

« C'est un résultat fantastique et un but fantastique, a continué Tuchel. On l'a mérité. Ça nous a demandé énormément de concentration parce qu'on devait dominer dans la moitié de terrain adverse. Il ne fallait pas perdre la concentration, faire attention à la précision de nos passes et ne faire aucune erreur. C'était le challenge. On a signé une performance très disciplinée, mais on n'est qu'à la mi-temps. On a voulu être courageux et jouer dans la moitié de terrain adverse, mais on savait qu'ils étaient prêts à souffrir, avec parfois huit joueurs dans leur surface... Notre intention était de garder un haut volume d'intensité, c'est ce que l'on a fait de bien. On ne les a jamais laissés respirer ou lancer des contres. Et on a obtenu une grosse récompense avec ce résultat. Percer une défense comme celle de l'Atlético, c'est un des défis les plus durs. »