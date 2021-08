Le timing du tirage, effectué lundi à Nyon (Suisse), empêche les Monégasques de trop se projeter sur la suite. Ils doivent d'abord franchir le 3e tour préliminaire face au Sparta Prague, où ils se rendent mardi dans la position du favori pour la manche aller. Le club de la Principauté ne cache pas son ambition de retrouver la "grande" Europe qu'elle a quittée à l'automne 2018 par la petite porte, avec une dernière place de poule.

Mais pour rejoindre Lille et le Paris SG, déjà qualifiés, la marche s'annonce haute lors du barrage, d'autant que celui-ci ne réussit guère aux formations françaises ces dernières années. Depuis 2013, en cinq tentatives, une seule équipe s'en est sortie: Monaco, justement, en 2016, contre Villarreal. "Ce n'est pas facile de passer, admet l'entraîneur Niko Kovac. Il faut un brin de chance pour vous qualifier dans ces conditions, c'est normal." Le Shakhtar Donetsk est un habitué de la phase de groupes qu'elle a disputée ces quatre dernières saisons.

L'équipe ukrainienne, entraînée depuis cet été par l'Italien Roberto de Zerbi (ex-Sassuolo), base son succès sur l'alchimie entre locaux et Brésiliens, parmi lesquels l'expérimenté milieu Alan Patrick et le jeune attaquant Tetê. En face, le club flamand présente un profil plus abordable pour l'ASM, d'autant qu'il pourrait perdre cet été l'attaquant Paul Onuachu, "Taureau d'or" (meilleur buteur) du dernier championnat de Belgique.

"Deux matches difficiles"

En cas de qualification pour les barrages, Monaco recevra à l'aller (le 17 ou 18 août), avant de se déplacer à Genk ou à Kiev (où Donetsk joue ses matches) la semaine suivante. L'Olympiakos, club à la touche française prononcée avec Mathieu Valbuena, Kenny Lala et Christian Karembeu comme directeur sportif, peut potentiellement affronter les Glasgow Rangers entraînés par l'ancienne gloire de Liverpool Steven Gerrard. Mais avant le barrage, les Grecs doivent battre Ludogorets (Bulgarie), et les Ecossais, Malmö (Suède).

Deux niveaux en-dessous, Rennes se prépare à représenter la France dans la toute nouvelle Ligue Europa Conférence, troisième coupe d'Europe au plateau bien moins relevé que la Ligue des champions ou la Ligue Europa. Si les Bretons pouvaient s'attendre à un déplacement exotique pour leur barrage, ils sont finalement tombés sur le vainqueur du match opposant deux équipes rodées à l'exercice des tours de qualification: Domzale et Rosenborg.

"Pas de préférence car quoi qu'il arrive, ce seront deux matchs difficiles", a réagi l'entraîneur Bruno Genesio. Les Slovènes, quatrièmes du dernier championnat, ont tenu en échec Marseille lors du barrage aller de qualification pour la C3, avant de perdre au retour (3-0), en 2017. Rosenborg est un nom plus connu, que les clubs français ont affronté plusieurs fois en Ligue des champions au début des années 2000 (le PSG en 2000, Lyon en 2002 et 2005).

Rennes recevra à l'aller, le 19 août. Le retour est prévu le 26 août. Favoris pour le titre, Tottenham et l'AS Rome passent aussi par les barrages: les Anglais joueront le vainqueur de Paços de Ferreira (Portugal) - Larne (Irlande du nord) et les Italiens, soit Trabzonspor (Turquie) soit Molde (Norvège).