Emilio Butragueno (directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, RMC Sports) : "On parle de quart de finale, ils sont les tenants du titre. Ils sont très très forts. On a joué la demi-finale l’an passé contre eux. Cela sera très très dur. On est content d’être en quarts. J’espère que l’on sera en demi-finale. Cette compétition est importante pour nous et pour les supporters. Nous voulons nous qualifier. Jouer le retour à Santiago Bernabeu devant notre public aidera, sans aucun doute. Mais nous devons déjà faire un bon résultat à Londres. Ils sont compétitifs, ils ont de très bons joueurs. C'est le tenant du titre et ils peuvent encore gagner cette année."