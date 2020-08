Pour remporter la Ligue des Champions, il faut avoir un gardien de classe mondiale. C'est pour cette raison que le PSG a recruté Keylor Navas l'an passé. C'est grâce à cet avantage que le Bayern a gagné contre Paris ce dimanche (1-0). Dans un match longtemps indécis, le champion d'Allemagne a pu compter sur un incroyable Manuel Neuer pour rester dans le match et l'emporter. Sans lui, le club bavarois aurait certainement été mené à la pause et l'issue de la rencontre aurait pu être complètement différente. Dans cette finale de la C1, le capitaine munichois a repoussé les trois tirs cadrés parisiens. Et même plus.

Neuer a mis les attaquants parisiens à ses pieds



Avec un peu de réussite et beaucoup de talent, l'international allemand a dégoûté les attaquants parisiens. Omniprésent dans sa surface de réparation, il a fait parler ses réflexes pour garder sa cage inviolée. Au quart d'heure de jeu, un double-arrêt devant Neymar a donné le ton. Le gardien de 34 ans a parfaitement dévié une frappe du Brésilien avant de contrer de la jambe un centre en retrait du numéro 10 parisien pour Angel Di Maria. De manière générale, son jeu au pied a fait la différence. Avec une posture atypique dans les duels, le natif de Gelsenkirchen a profité de son envergure pour allonger une jambe et plier l'autre à la manière d'un gardien de hockey. Cette position, lui a permis de boucher l'angle des attaquants adverses pour les mettre en échec. Cette technique a notamment fait mal à Marquinhos. Après sa double-parade devant Neymar, l'international allemand a écarté une tentative du défenseur brésilien à 20 minutes du terme. Un 100% de réussite sur sa ligne qui a été sublimé par son importance dans le jeu du Rekordmeister. En début de rencontre quand le PSG a mis la pression, Neuer a fait parler sa qualité de relance pour être à la base de la construction offensive allemande. En 90 minutes, il a reçu plus de passes que Joshua Kimmich, Robert Lewandowski ou Kingsley Coman. Sa vision du jeu et ses prises de risques ont aussi limité le jeu en profondeur des Parisiens. Son sens de l'anticipation a réduit les espaces dans le dos de sa défense.

Neuer semble retrouver son meilleur niveau



Facile durant cette rencontre, le portier n'a pas été inquiété quand Kylian Mbappé s'est retrouvé seul face à lui à quelques secondes de la pause ou quand le champion du Monde français a failli dévier un centre d'Angel Di Maria dans les six mètres. Sur ces deux situations qui auraient été chaudes sur n'importe quel but, Neuer a dégagé une incroyable sérénité. Jusqu'au-boutiste, il est même allé jusqu'à remporter son duel avec un Mbappé pourtant largement hors-jeu en fin de match. Même quand il n'y a pas d'enjeu, le dernier rempart bavarois intervient avec la même rigueur. Et c'est ce qui lui a permis de revenir au top après un automne compliqué. Chahuté par une prolongation de contrat qui a traîné, celui qui porte le maillot munichois depuis maintenant neuf ans a retrouvé son meilleur niveau, celui qui a permis au Bayern Munich de remporter la Ligue des Champions.