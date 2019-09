Alors que la polémique enfle entre Marc-André ter Stegen et Manuel Neuer, le portier du Barça estimant mériter la place de numéro 1 de la Mannschaft à la place du dernier rempart du Bayern, qui ne l’entend évidemment pas de cette oreille, Uli Hoeness n’a pas manqué de s’inviter dans le débat, après la victoire du club munichois face à l’Etoile Rouge de Belgrade (3-0), mercredi soir pour le compte de la première journée de la phase de poules de la Ligue des champions.

"Ce n'est pas normal de permettre à un coéquipier de parler en public"

"C'est une blague ! Il ne doit pas faire de revendications. Pour les gardiens, c'est différent des autres joueurs, car vous ne pouvez pas changer constamment, a déclaré le président bavarois en zone mixte. La hiérarchie doit être claire, et aujourd'hui elle l'est: Manuel Neuer est le numéro un. Il est le meilleur gardien du monde depuis de nombreuses années. Il a été blessé pendant un certain temps, mais il était clair que lui seul pouvait être le numéro un lorsqu'il retrouverait sa meilleure forme. Et c’est le cas maintenant. Je m'attendais à plus de soutien de la part de la fédération. Ce n'est pas normal de permettre à un coéquipier de parler en public d'un sujet dont il ne doit discuter qu'avec «Jogi» Löw".