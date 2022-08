Le duel entre le champion de Turquie, Trabzonspor, et celui du Danemark, Copenhague, a tourné à l'avantage du club scandinave. Vainqueurs 2-1 à domicile lors du barrage aller, les Danois sont allés faire 0-0 dans l'est de la Turquie. Les Rangers et Copenhague accompagnent le Benfica Lisbonne, le Maccabi Haïfa et le Viktoria Plzen qui avaient décroché mardi leur ticket pour la compétition reine du football européen.