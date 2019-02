Manchester United a vécu une terrible déception ce mardi lors du 8e de finale de Ligue des champions perdu face au Paris Saint-Germain à Old Trafford (0-2). Malgré tout, Eric Bailly a essayé de positiver en zone mixte: "Il y a toujours de l’espoir. C’est un score vraiment difficile à remonter mais dans le foot, ça va vite. Le coach est quelqu’un de positif, il nous a encouragés. On préfère oublier ce match car il y en a d’autres à venir en championnat et en Coupe. Il faut oublier et se reposer."