Zlatan Ibrahimovic révèle la plus grosse erreur de sa carrière

Zlatan Ibrahimovic a réussi partout où il est passé durant sa carrière. Partout où presque. Son seul échec au niveau des clubs c’était à Barcelone. Entre 2009 et 2010, il n’a pas su montrer son talent avec l’équipe blaugrana. Jouant dans l’ombre de Messi et ne s’entendant pas avec Pep Guardiola, il a été très décevant en Catalogne.

Ibrahimovic a perdu son « identité » à Barcelone

Le géant suédois est revenu sur ce séjour au Camp Nou. Il en veut à lui-même, car il estime avoir renoncé à certains principes. « Mon pire souvenir ? Je pense que c’était Barcelone, mais pas pour le football, a-t-il confié dans un entretien à Canal+. Là-bas, il m’est arrivé de trop réfléchir. Oui je me suis moi-même déçu. Je faisais les choses différemment. Je réfléchissais à deux fois avant d’agir et je me suis déçu. Si j’ai perdu ma magie ? Non, j’ai perdu mon identité là-bas. Après, je l’ai retrouvée, et ça m’a permis de conquérir le monde ».



Du Zlatan dans le texte 😂@Ibra_official s'est confié à @dacourtolivier et a évoqué son éventuelle reconversion 🎬 Vous confirmez @guillaumecanet ? 😅 pic.twitter.com/pWSGC5qkId

— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 1, 2022

Les déclarations de l’ancien parisien ont surpris Samir Nasri. Présent sur le plateau de Canal Champions Club, l’ancien footballeur marseillais a jugé que le Scandinave essaye trop de jouer un rôle et que son passage manqué à Barcelone prouve qu’il n’est pas aussi bon qu’il le clame. « Ça prouve (son passage à Barcelone) qu’il est calculateur. Dans tout ce qu’il fait, a-t-il indiqué. C’est un acteur, un showman. S’il n’a pas tout ça, peut-être on ne parle pas autant de lui. Ça m’étonne qu’il ait dû renoncer à ses principes. Le Barça l’a pris pour ce qu’il est, avec toutes les facettes de personnage. Il aurait dû rester le même ».