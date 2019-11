Ziyech vers les sommets ?

Un joueur "imprévisible". Et c’est lui-même qui le dit. Interrogé par l’UEFA il y a quelques mois, alors que l’Ajax était en train d’épater l’Europe entière, et pas seulement, avec son formidable parcours en Ligue des champions, Hakim Ziyech s’était défini ainsi. "Je pense que je suis capable de créer à partir de pas grand-chose, avait-il poursuivi. Je dirais que c'est une qualité, mais je peux également aider l'équipe à défendre."





L’international marocain, brillantissime lors du dernier exercice, est reparti sur les mêmes bases, en signant un but fantastique à Valence, dans cette compétition européenne qui lui réussit décidément bien, et dont il est déjà le meilleur passeur avec 4 offrandes. Avant de forcer Kepa Arrizabalaga, toujours du gauche et à longue distance, à marquer contre son camp sur un de ses fameux coups francs qui était venu heurter le poteau, lors du spectaculaire match nul contre Chelsea au début du mois (4-4).





Spectaculaire, c’est un adjectif qui convient parfaitement à ce joueur habitué aux "highlights", arrivé au club en 2016 en provenance de Twente pour un peu plus de 10 millions d’euros et que l’on imaginait bien prendre son envol cet été, à la manière de ses coéquipiers Frenkie de Jong (parti au FC Barcelone), Matthijs de Ligt (Juventus) ou Lasse Schöne (Genoa). Mais l’ailier natif des Pays-Bas, dont il a défendu les couleurs dans les équipes de jeunes, a finalement prolongé son contrat d’une saison avec le club d’Amsterdam, avec qui il est désormais lié jusqu’en 2022.

F. De Boer : "Pas moins bon que Mahrez"



Et un départ pour une formation plus huppée pourrait enfin se matérialiser l’été prochain, si celui qui a terminé meilleur passeur du championnat néerlandais lors de quatre des cinq dernières saisons continue à ce rythme. Pour l’ancien entraîneur de l’Ajax Frank de Boer, aujourd’hui à Atlanta, il ne fait aucun doute que "Ziyech peut atteindre les sommets. Je pense qu'il n'est pas moins bon que Riyad Mahrez. Il l'a prouvé au plus haut niveau, en Ligue des champions. Pourquoi ne pourrait-il pas jouer à Manchester City ?", a-t-il ainsi déclaré sur Fox Sports.





Un champion d’Afrique qui estime pour sa part avoir "perdu deux ans" en restant à Leicester, avant de rejoindre City à l’été 2018. "Après l'année du titre, si j'étais parti dans une top équipe, ça n'aurait plus été la même histoire. Pour moi, il est clair que j'ai perdu deux ans au très haut niveau, confiait récemment Mahrez à France Football. Parce qu'au lieu d'arriver à 27 ans à City, j'aurais pu y être à 24, 25 ans..." Ziyech aura-t-il les mêmes regrets ?