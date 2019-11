Youth League : Une humiliation et une élimination pour les U19 du PSG

Les espoirs de voir le PSG se qualifier pour la suite de la Youth League étaient minces après une seule victoire en 4 journées mais c’est désormais officiel : les U19 de Stéphane Roche n’iront pas plus loin dans la compétition. Logiquement battu (6-3) par le Real Madrid, leader du groupe, le PSG n’a plus aucune possibilité de rattraper le Club Bruges ou Galatasaray lors de la dernière journée. Le retour des Mondialistes comme Adil Aouchiche et Arnaud Kalimuendo Muinga a pourtant apporté de la folie et de l’espoir. Grâce à son attaquant, auteur d’un triplé (41eme, 49eme, 52eme), le club de la Capitale a pourtant réussi à inverser la tendance après avoir concédé l’ouverture du score. En menant 3-1 après 52eme minute de jeu, la perspective de jouer encore la qualification le 11 décembre prochain était bien présente. Mais l’exclusion de Moussa Sissako peu avant l’heure de jeu a complètement redistribué les cartes et l’infériorité numérique a été fatale avec quatre buts encaissés en l’espace de dix minutes avant que Pablo Rodriguez Delgado ne vienne achever le festival dans le temps additionnel.