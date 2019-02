Youth League: Lyon et Montpellier en huitièmes

Au lendemain des éliminations du PSG et de Monaco en 16e de finale de la Youth League (la Ligue des champions des moins de 19 ans), face au Hertha Berlin (2-1) et Chelsea (3-1) respectivement, Lyon et Montpellier ont sauvé l’honneur, en ralliant les huitièmes de finale de la compétition.

Les Rhodaniens se sont défaits du Sigma Olomouc (0-2), en République tchèque, grâce à Caqueret (31e) et Pintor (83e).

Les Héraultais, eux, ont renversé le Benfica (2-1). Vidal (72e) et Adouyev (80e) ayant répondu à l’ouverture du score de Gouveia en faveur des Lisboètes (56e).