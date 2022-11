Youth League : L'OM termine dernier après sa défaite contre Tottenham

Une sortie par la petite porte. Ce mardi, l'OM, qui avait l'occasion de sauver son honneur en remportant un match dans la Youth League 2022-2023, n'a pu y parvenir. En s'inclinant à domicile contre Tottenham (2-3), la formation phocéenne des moins de 19 ans a quitté la compétition à la dernière place du groupe D avec seulement 2 points pris en 6 rencontres. Le groupe entraîné par Michaël Lebaillif n'a pas remporté le moindre match dans la compétition et tout a rapidement indiqué que cela serait compliqué ce mardi.

17 buts encaissés pour seulement 5 marqués en 6 rencontres

En effet, Tottenham a ouvert le score dès la 2ème minute de jeu, grâce à Romaine Mundle (0-1, 2ème). Par la suite, les Marseillais ont su reprendre le droit chemin avec l'égalisation d'Aylan Benyahia Tani (1-1, 13ème). Toutefois, c'était sans compter sur la détermination des Spurs, qui ont repris l'avantage grâce à Alfie Devine (1-2, 32ème). Une réalisation d'Oyindamola Ajayi a creusé l'écart dans des proportions plus importantes (1-3, 66ème) avant que Gaël Lafont ne le réduise en fin de match (2-3, 90ème). Dans cette phase de groupes, Marseille n'a donc pas brillé, encaissant un total de 17 buts en 6 matchs et n'en marquant que 5. Espérons que les joueurs dirigés par Igor Tudor, qui pourront se qualifier en 8èmes de finale de la Ligue des Champions en cas de succès face aux Spurs dans quelques heures, soient plus inspirés.